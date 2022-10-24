При обстреле Сватово со стороны ВСУ пострадали два человека

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Украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS несколько населенных пунктов в ЛНР, в результате чего пострадали два человека. Под огонь попали Сватово, Золотое, Новоайдар и Покровское, как сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрелов в населенном пункте Сватово получили ранения два мирных жителя 1990 и 2002 годов рождения», - говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что один жилой дом в Сватово был разрушен и еще два повреждены. В Новоайдаре, как указывает ведомство, были повреждены три жилых дома и разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.

Сегодня, 24 октября, ночью также обстреляли Зоринск и Старобельск. Боевики выпустили четыре снаряда из РСЗО HIMARS по населенным пунктам.