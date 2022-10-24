«Мне по-настоящему неловко»: Красовский извинился за призыв топить украинских детей

Главный редактор RT сообщила, что остановила сотрудничество с Антоном Красовским из-за его высказывания о детях.

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Журналист Антон Красовский принес извинения за призыв «топить» украинских детей, который он высказал в авторской программе для телеканала RT. Красовский объяснил свои слова тем, что его «понесло» в эфире и он не смог остановиться.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться», - написал журналист в своем Telegram.

Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что остановила сотрудничество с Антоном Красовским из-за высказывания о детях. Гостем программы Красовского стал писатель Сергей Лукьяненко. Он рассказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что страна «оккупирована москалями». В ответ на слова писателя Красовский призвал «топить и жечь» таких детей.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия рассматривает вопрос о принятии дальнейших мер в отношении ряда российских СМИ.