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В ЕК раскрыли планы по введению дальнейших мер против российских СМИ

Елизавета Потейчук
07:05 14.10.2022
Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что большая часть ответственности за соблюдение санкций в отношении СМИ лежит на странах-членах ЕС.
В ЕК раскрыли планы по введению дальнейших мер против российских СМИ
© Фото: Jochen Tack http imagebroker.com # search Globallookpress
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Европейская комиссия рассматривает вопрос о принятии дальнейших мер в отношении ряда российских СМИ. Об этом заявила заместитель главы Европейской комиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова.

Юрова указала, что вещание телеканала RT (RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish) и агентства Sputnik со 2 марта на территории Евросоюза запрещено. Как утверждает политик, данные ограничения в целом оказались эффективными, и вещание российских СМИ было прекращено. При этом, говорит Юрова, ЕК в курсе некоторых «временных проблем», связанных с распространением информации в Сети.

«Это, в частности, связано с динамичным характером формата онлайн-распространения (например, частым возникновением и изменением соответствующих веб-сайтов и аккаунтов в социальных сетях)», - приводит слова Юровой RT.

Свою точку зрения политик изложила в ответном письме на обращение немецкого евродепутата Дэвида Макаллистера, который задал вопрос, во всех ли странах ЕС приостановлено вещание RT и Sputnik, а также какие меры будут приняты для прекращения работы каналов в Европе.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что большая часть ответственности за соблюдение санкций в отношении СМИ лежит на странах-членах ЕС.

Ранее агентство Bloomberg в обзорной статье отметило успехи RT в Латинской Америке, заявив, что решение запретить вещание телеканала в ЕС и блокировки аккаунтов в соцсетях не помешали его «процветанию». Кроме того, в июне в Латвии запретили вещание всех российских телеканалов. До этого латвийским зрителями были доступны 80 развлекательных российских каналов.

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