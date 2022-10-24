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Смертоносные «Гиацинт» и «Сани»: кадры стрельбы мобилизованных ВВО из арторудий на Сахалине

08:59 24.10.2022
Мобилизованные артиллеристы выполняют боевые стрельбы по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продемонстрировало кадры занятий с мобилизованными военнослужащими на Сахалине по основным направлениям боевой подготовки. Тренировки с военнослужащими, ранее проходившими службу в артиллерийских подразделениях, проходят на полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

Так, мобилизованные проходят занятия по стрельбе из 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт» и 120-мм минометов «Сани». Во время тренировок опытные инструкторы мотострелкового соединения ВВО помогают мобилизованным довести до автоматизма работу на арторудиях и приборах.

На практике, под руководством офицеров армейского корпуса ВВО, расчеты САУ «Гиацинт» и минометов «Сани» выполняют нормативы по приведению орудий в боевое положение, отрабатывают наведение на установленные цели. Кроме того, мобилизованные артиллеристы выполняют боевые стрельбы по мишеням, имитирующим боевую технику и живую силу условного противника.

Ранее Минобороны РФ показало кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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