Удар по наблюдательному пункту ВСУ: кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации

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Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений специального назначения и разведки. Разведке ЗВО стало известно о наращивании противником сил на одном из направлений в зоне СВО.

Боевая задача по проведению авиаразведки в заданном квадрате была поставлена группе специального назначения округа. После предварительной разведки местности было обнаружено скрытное выдвижение группы бронетехники врага и развертывание наблюдательных пунктов.