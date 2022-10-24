Володин заявил, что помогающие Киеву страны становятся пособниками терроризма

Так Володин прокомментировал новость о возможной провокации Киева с «грязной бомбой».

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Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джо Байден и главы стран ЕС, оказывая военную помощь Киеву, поддерживают ядерный терроризм. Так он прокомментировал слухи о возможной провокации с «грязной бомбой» со стороны Украины. Он сказал об этом в своем Telegram-канале.

«Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», - говорится в сообщении.

Он вспомнил о событиях двадцатилетней давности, когда, по его словам, Вашингтон распространил информацию, что террористы «Аль-Каиды»* готовятся использовать «грязную бомбу», способную заразить радиацией большую территорию. Пока глава группировки Усама бен Ладен не был уничтожен, угроза оставалась актуальной, считает Володин.

«Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского», - заявил спикер Госдумы.

Ранее о возможной провокации Киева с «грязной бомбой» сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Министры обсудили по телефону ситуацию на Украине.

*«Аль Каида» - террористическая группировка, запрещенная в России.