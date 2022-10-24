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Стрельба на расстоянии до двух километров: как тренируются мобилизованные танкисты ВВО

07:16 24.10.2022
Танковые экипажи учатся стрелять по движущимся целям и двигаясь вдоль мишенного поля, механики-водители тренируются преодолевать различные препятствия и вести машину с постоянной скоростью.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Мобилизованные танкисты Восточного военного округа (ВВО) отрабатывают навыки ведения фланговой стрельбы на общевойсковом полигоне в Амурской области.

В ходе учений экипажи танков Т-80Б ведут стрельбу по мишеням на расстоянии от 800 до 1,2 тыс. метров, двигаясь вдоль мишенного поля. Также мобилизованные отрабатывают стрельбу по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки, на удалении двух тысяч метров. Многим приходится привыкать к технике, с которой раньше не доводилось работать.

«Познакомился наконец-то с другой машиной, на которой я не служил, видел ее, можно сказать, на картинках. То есть в то время, когда я служил, их не было. Сейчас я знаю эту машину так же, как знал те, на которых я непосредственно проходил срочную службу», - рассказывает мобилизованный Александр.

Большое внимание при обучении уделяется слаженности действий военнослужащих, так как  наводчику-оператору необходимо определить дальность до цели, а механику-водителю вести боевую машину с постоянной скоростью. Механики-водители учатся проходить трассы повышенной сложности с преодолением различных препятствий, таких как эскарпы, траншеи, рвы, колейные мосты, косогоры и минно-взрывные заграждения. Экипажи же выполняют нормативы по метанию учебных ручных гранат из танка.

Боевая подготовка мобилизованных военнослужащих спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и обороне в дневное и ночное время.

Ранее «Звезда» рассказала, как мобилизованные ВВО в Приамурье учатся управлять беспилотниками. В рамках тренировок расчеты отрабатывают навыки по запуску БПЛА, полету по заданным маршрутам и осуществлению посадки в назначенном месте.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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