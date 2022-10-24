В стране и мире Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла в 10 километров Марина Крижановская Выбросу присвоен высший код авиационной опасности. © Видео: @kamchatka01, Telegram © Фото: Камчатка №1 Telegram Читайте нас на: Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой в 10 километров. Шлейф протянулся к востоку от вулкана. Выброс получил высший код авиационной опасности. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения. Видеокамера, установленная на сейсмической станции, зафиксировала сход обломочных лавин по восточному склону. Пепел из извергающегося вулкана достиг поселок Ключи: жители начали замечать вулканический пепел на своих машинах. Немногим ранее сообщалось, что в Китае стали известны новые подробности о вулканической активности на Луне. Ученые обнаружили, что вулканическая активность на естественном спутнике Земли происходила сравнительно недавно - два миллиарда лет назад. Ранее считалось, что это было три миллиарда лет назад. Экспертное мнение и аналитика