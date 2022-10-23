В Китае выяснили новые подробности о вулканической активности на Луне

Ученые обнаружили, что вулканическая активность на естественном спутнике Земли происходила сравнительно недавно - 2 миллиарда лет назад, а не три, как считали прежде.

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Извержение расплавленной породы на поверхность Луны происходило на один миллиард лет дольше, чем считалось прежде. Об этом пишет китайская ежедневная газета China Daily, ссылаясь на специалистов института геологии и геофизики при Академии наук КНР.

По данным издания, китайские исследователи пришли к такому заключению в ходе анализа образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю автоматической межпланетной станцией, запущенной в рамках беспилотной возвращаемой миссии исследования Луны «Чанъэ-5». Ученые обнаружили, что вулканическая активность на естественном спутнике Земли происходила сравнительно недавно - 2 миллиарда лет назад, а не три, как считали прежде.

Так, стало известно, что в китайских образцах содержится гораздо больше окиси кальция и диоксида титана, чем в грунте, собранном в ходе миссии Соединенных Штатов Америки «Аполлон».

«Наше исследование поможет планетологам лучше понять процессы изменения лунной магмы и ее температуры», - заявил член команды исследователей лунного грунта Чэнь И.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия будет готова высадить первых космонавтов на поверхность Луны к 2030 году. Он отметил, что высадке космонавтов будут предшествовать запуски автоматических посадочных аппаратов.