В Китае выяснили новые подробности о вулканической активности на Луне
Извержение расплавленной породы на поверхность Луны происходило на один миллиард лет дольше, чем считалось прежде. Об этом пишет китайская ежедневная газета China Daily, ссылаясь на специалистов института геологии и геофизики при Академии наук КНР.
По данным издания, китайские исследователи пришли к такому заключению в ходе анализа образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю автоматической межпланетной станцией, запущенной в рамках беспилотной возвращаемой миссии исследования Луны «Чанъэ-5». Ученые обнаружили, что вулканическая активность на естественном спутнике Земли происходила сравнительно недавно - 2 миллиарда лет назад, а не три, как считали прежде.
Так, стало известно, что в китайских образцах содержится гораздо больше окиси кальция и диоксида титана, чем в грунте, собранном в ходе миссии Соединенных Штатов Америки «Аполлон».
«Наше исследование поможет планетологам лучше понять процессы изменения лунной магмы и ее температуры», - заявил член команды исследователей лунного грунта Чэнь И.
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия будет готова высадить первых космонавтов на поверхность Луны к 2030 году. Он отметил, что высадке космонавтов будут предшествовать запуски автоматических посадочных аппаратов.