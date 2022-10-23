ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

О пострадавших или повреждениях в результате обстрела пока не сообщается.

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ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:39 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», - сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

Кроме этого сообщается, что украинские военные выпустили по Минеральному (ДНР) 10 ракет из РСЗО «Град». Обстрел был зафиксирован в 06:34. Позже появилась информация, что ВСУ выпустили еще 12 ракет по населенному пункту. Обстрел зафиксировали в 07:00.

В ночь на воскресенье ВСУ выпустили ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Сватово в Луганской Народной Республике. О пострадавших или повреждениях в результате обстрела не сообщалось.