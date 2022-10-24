Юрист предупредил о новой «инвестиционной» схеме мошенников

Мошенническая схема вступает в основную стадию после того, как жертва оставит заявку с номером своего телефона на сайте-двойнике.

© Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress

Одной из излюбленных мошеннических схем является привлечение жертв к так называемому инвестированию в выгодные проекты и инвестфонды. Об этом рассказал в комментарии RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Потенциальная жертва попадает на сайт-двойник, где предлагается открыть брокерский счет, переведя деньги себе на кошелек.

«Человек оставляет на нем заявку с номером своего телефона, после чего мошенническая схема вступает в основную стадию. Злоумышленники для начала выгодного инвестирования просят жертву перевести деньги самому себе на QIWI-кошелек, чтобы открыть брокерский счет», - объяснил юрист.

Также Иван Соловьев сообщил, что менеджер-мошенник поддерживает связь со своей жертвой, уговаривая его ввести банковский код.

«В свою очередь, "менеджер инвестиционной компании" постоянно поддерживает связь с клиентом, говоря, что код нужен для того, чтобы открыть ему брокерский счет», - заявил Соловьев.

Юрист добавил и про второй этап обмана от «инвестиционных» мошенников.

«Они говорят, что деньги списались по ошибке и что надо ввести такую же сумму, чтобы вернуть все ранее утраченное на свой счет. И тут многие попадаются на вторую волну бессовестного обмана», - сказал он.

Ранее «Звезда» освещала тему мошенничества с полисами автострахования ОСАГО. По разным экспертным оценкам, мошенничество в этой сфере составляет от 10 до 20 процента случаев. По словам юристов, число исков об отказах в выплатах растет из-за активизации так называемых автоподставщиков - авторов мошеннических схем, но и подозрительность страховщиков не менее высока.