МВФ спрогнозировал рост стоимости жизни в Европе в 2023 году

Инфляция в 2022 году составит порядка 8,3%, в 2023 году - около 6,2%.

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Стоимость жизни для европейцев может повыситься на 7% в 2022 году и на 9% в 2023 году. Данный прогноз предоставил Международный валютный фонд. Основной причиной являются подорожавшие энергоносители и электроэнергию.

«Рекордно высокие цены на электричество и природный газ представляют собой значительный негативный шок для подавляющего большинства домохозяйств, даже в странах, которые в меньшей степени полагаются на нефтегазовый импорт. Для европейских домохозяйств повышенные цены на энергоносители увеличат стоимость жизни на 7% в 2022 году и на 9% - в 2023 году в сравнении с 2021 годом», - приводит РИА Новости информацию из отчета МВФ.

Говоря об инфляции, отмечено, что в развитых европейских экономиках в 2022 году ее уровень составит 8,3%, а в 2023 году замедлится до 6,2%. В докладе указано, что в странах Восточной Европы, за исключением участников конфликтов и Турции, цены вырастут на 13,3% и 11,8% в 2022 и 2023 годах соответственно.

Немногим ранее МВФ констатировал стабилизацию экономики России во втором квартале 2022 года. В своем докладе за октябрь этого года организация улучшила прогноз по снижению ВВП России в 2022 году до 3,4% против июльского прогноза в 6%.