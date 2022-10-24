ЦБ Египта намерен отказаться от привязки нацвалюты к доллару

Один из аргументов - США не являются основным партнером Египта.

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В египетском Центробанке заявили о намерении отказаться от привязки курса национальной валюты к доллару. Так, регулятор уже разрабатывает индекс египетского фунта. Об этом заявил глава ЦБ республики Хасан Абдалла.

Как сообщает РИА Новости, Абдалла сообщил, что в основном к доллару привязаны валюты нефтедобывающих стран. Египта нет среди таковых.

«К тому же США не являются основным партнером Египта. Поэтому, независимо от курса доллара, мы начали работать над созданием индекса египетского фунта - он будет учитывать несколько валют. Возможно, что золото и другие металлы», - приводит агентство слова главы банка.

Выступая на Первом экономическом форуме Египта, Хасан Абдалла добавил, что «часть нашего успеха состоит в том, чтобы изменить впечатление, будто наша валюта привязана к доллару».

Ранее в американской газете The Washington Post приводилось мнение, что экономическая война с Россией может привести США к потере влияния в мире. Согласно автору статьи, эту экономическую войну американцы, по большому счету, ведут в одиночестве за счет «уникального статуса доллара».