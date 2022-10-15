WP: экономическая война с РФ может привести США к потере влияния в мире

Как пишет американское издание, данную экономическую войну Вашингтон по большому счету ведут в одиночестве, за счет «уникального статуса доллара».

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Экономическая война с Российской Федерацией может обернуться для Соединенных Штатов потерей финансового влияния в мире. Об этом пишет колумнист The Washington Post Фарид Закария.

«Сейчас мы живем в мире соперничества великих держав, экономического национализма и технологического разъединения. Риски новой экономической войны еще не ядерные, но уже заоблачные - даже для США», - говорится в статье.

Согласно словам автора статьи, данную экономическую войну Вашингтон по большому счету ведут в одиночестве, за счет «уникального статуса доллара».

Закария отметил, что американскому президенту Джо Байдену нужно объявить, что «это оружие» применяется якобы только «из-за беспрецедентного вызова» со стороны Российской Федерации.

В противном случае, как считает колумнист, страны в мире могут начать снижать зависимость от США.

Ранее аналитик Михаил Васильев заявил, что гегемония доллара может скоро закончиться. По мнению эксперта, одной из причин падения ценности американской, а также европейской валют является переход Российской Федерации и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах.