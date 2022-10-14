Путин назвал заявления Макрона о конфликте в Нагорном Карабахе неприемлемыми
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал заявление французского лидера Эммануэля Макрона относительно карабахского конфликта некорректными и неприемлемыми.
«Вместе с тем, конечно, я с удивлением прочитал вчера некоторые комментарии президента Франции по поводу результатов встречи… 6 октября. Считаю, что эти заявления, в них отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно… неприемлемо», - сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.
Президент России добавил, что это они еще обсудят с французским президентом. Владимир Путин отметил, что Российская Федерации всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и связанные с Нагорным Карабахом вопросы.
Также президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева провести встречу в России. Глава российского государства добавил, что можно провести встречу «в любом месте, в любое время».