Lidovky: чехи перешли на холодную пищу из-за кризиса

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Кафе и рестораны Чехии стали все чаще оказывать посетителям «холодный прием». Дело в том, что позволить себе полноценное питание с горячими блюдами теперь может не так много клиентов.

Причиной таких перемен стала беспощадная инфляция. Цены подскочили, тогда как зарплаты не успели, и теперь граждане вынуждены экономить.

Так, по сведениям Lidovky, блюда в заведениях стали в среднем на четверть дороже, тогда как траты на обед выросли лишь на 10,7%. Подобная статистика показывает, что люди заметно урезали свои траты. К примеру, стали выбирать самые дешевые бизнес-ланчи или обходиться бутербродами.

Изменились пищевые привычки и на уровне домашней готовки. По сведениям СМИ, многие чехи стали обходиться холодным перекусом вместо ужина. Некоторые семьи зашли еще дальше, отказавшись от горячей пищи в будние вообще и позволяя себе «пир» только на выходных.