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Россиян освободили от сдачи ПЦР-тестов на COVID-19

Сергей Лебедев
02:08 21.10.2022
Непривитые граждане теперь не обязаны проходить обследование по прибытию из-за рубежа.
Россиян освободили от сдачи ПЦР-тестов на COVID-19
© Фото: Julian Stratenschulte dpa Globallookpress
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Непривитые от коронавируса граждане России теперь не обязаны сдавать ПЦР-тест на наличие COVID-19 по прибытию из-за рубежа. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3, предусматривающий в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР, признать утратившими силу», - сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Между тем вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев ранее выразил мнение, что возможен рост заболеваемости коронавирусом в 2022 году. Это может произойти, если появится новый вариант инфекции, который избегает иммунного ответа.

Также специалист отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19. 

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