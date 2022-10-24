МИД: Запад продвигает конфронтационные схемы в Закавказье

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Москва обеспокоена вмешательством Запада в ситуацию в Закавказье и расценивает происходящее как попытку спроецировать отработанные на Украине конфронтационные схемы на отношения Армении и Азербайджана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала происходящие процессы и пояснила, что мешает нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы», - отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия стремится наладить отношения между Азербайджаном и Арменией.

«На всех уровнях продолжаем работу с партнерами в интересах комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, согласование мирного договора, решение гуманитарных проблем, налаживание общественного и экспертного диалога. В то же время для достижения мира необходимы политическая воля и согласие обеих сторон», - отметила дипломат.

Захарова сообщила, что президент России Владимира Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит, чтобы обсудить «весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов».