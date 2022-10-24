В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД: Запад продвигает конфронтационные схемы в Закавказье

Ирина Елагина
22:00 24.10.2022
Москва обеспокоена вмешательством Запада в армяно-азербайджанские отношения.
МИД: Запад продвигает конфронтационные схемы в Закавказье
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Москва обеспокоена вмешательством Запада в ситуацию в Закавказье и расценивает происходящее как попытку спроецировать отработанные на Украине конфронтационные схемы на отношения Армении и Азербайджана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала происходящие процессы и пояснила, что мешает нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы», - отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия стремится наладить отношения между Азербайджаном и Арменией.

«На всех уровнях продолжаем работу с партнерами в интересах комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, согласование мирного договора, решение гуманитарных проблем, налаживание общественного и экспертного диалога. В то же время для достижения мира необходимы политическая воля и согласие обеих сторон», - отметила дипломат.

Захарова сообщила, что президент России Владимира Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит, чтобы обсудить «весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:42 В стране и мире
Взрывом повреждены железнодорожные пути в Брянской области
21:11 Армия
Видео
Точно в цель по колонне танков: как российская армия отражает атаки ВСУ в зоне СВО
18:44 В стране и мире
МИД РФ: Украина уже приступила к реализации плана провокации с «грязной бомбой»
17:40 Спорт
Легкоатлетку из РФ Наталью Антюх лишили золота ОИ-2012 за нарушение антидопинговых правил
17:03 В стране и мире
Замминистра транспорта Суханов ушел в отставку
Популярное
Видео
Удар по наблюдательному пункту ВСУ: кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.