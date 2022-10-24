МИД: Путин пригласил Пашиняна и Алиева в РФ на трехсторонний саммит

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Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в РФ на очередной трехсторонний саммит для обсуждения ситуации в отношениях между государствами. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

«Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов», - сообщила Захарова.

Ранее глава российского государства на заседании глав государств - участников СНГ приглашал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главу Азербайджана Ильхама Алиева провести встречу на территории Российской Федерации. Владимир Путин указал, что Москва всегда стремилась к урегулированию любых конфликтов, включая в Карабахе.