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Путин пригласил Пашиняна и Алиева провести встречу в России

Елизавета Потейчук
10:11 14.10.2022
Президент принимает участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу на территории РФ. При этом российский лидер указал, что Москва всегда стремилась к урегулированию любых конфликтов, включая в Карабахе.

«Я с удовольствием приглашаю и лидера Азербайджана, и премьер-министра Армении. Вы можете согласовать дату, и я так понял, сейчас заинтересованность есть, встретиться в России», - сказал президент на заседании Совета глав государств - участников СНГ.

Напомним, Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств - участников СНГ в казахстанской Астане. Уточняется, что первая часть заседания будет проходить в узком составе, а затем мероприятие будет носить расширенный характер. До этого глава государства выступил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)

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