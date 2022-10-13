Пентагон: НАТО не будет втянуто в конфликт на Украине

В Минобороны США не считают поставки оружия и иные формы поддержки Киева участием в конфликте.

© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

Взаимоисключающие заявления по Украине сделал глава Минобороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе. Из слов политика следует, что в Пентагоне не считают поставки оружия и иные формы поддержки Киева участием в украинском конфликте.

«НАТО не будет втянуто в конфликт», - РИА Новости привело заявление Остина.

При этом шеф Пентагона подчеркнул, что «Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину и работать над повышением производства и наращиванием запасов вооружений».

Напомним, что со стороны России неоднократно звучали предупреждения США об опасности накачивания Киева оружием, так как это приводит к затягиванию конфликта и делает НАТО его участником на стороне Украины.