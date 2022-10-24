Диверсанты обстреляли гражданскую машину на Херсонщине: есть погибший

В результате теракта один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения.

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Один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения при обстреле украинской диверсионно-разведывательной группой гражданского автомобиля в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении Минздрава региона.

«Сегодня вечером киевский режим совершил очередной террористический акт в Херсонской области: украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими. В результате 1 человек погиб, 2 получили огнестрельные ранения», - передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее мы рассказывали подробности обстрела вооруженными силами Украины переправы в Херсонской области. Украинские войска выпустили по гражданской переправе рядом с Антоновским мостом в Херсоне 12 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.