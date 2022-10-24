«Угроза налицо»: какие последствия несет готовящаяся провокация Украины с «грязной бомбой»

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Все силы и средства на случай подрыва Украиной так называемой «грязной бомбы» приведены в готовность. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге для иностранных военных атташе. Дипломатов пригласили, чтобы сообщить детали подготовки Киевом ядерной провокации. Она уже на завершающей стадии.

Создание «грязной бомбы» на Украине выходит на финишную прямую. Озабоченности, которые ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу довел до своих коллег из Франции, Британии, США и Турции, сегодня в деталях иностранным военным атташе объясняет начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. В том числе и информацию о конкретных структурах, которым поручена такая задача.

«Две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию "грязной бомбы", работы на завершающей стадии. Есть сведения о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия», - рассказал Кириллов.

Накануне, страны Запада возможность применения подобного оружия Украиной, невзирая на предупреждения Москвы, восприняли с недоверием.

«Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны, дальше уже их дело - верить или не верить», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Киеве поспешили откреститься от планов, вскрытых российской стороной. Но, как заявили сегодня Минобороны, МИД и Кремль - информация о подготовке «грязной бомбы» перепроверена и это не голословные обвинения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МО РФ проведет дополнительные контакты по информации об украинской «грязной бомбе». Министр иностранных дел России добавил, что в Совете Безопасности ООН данный вопрос также будет обсуждаться в ближайшее время.

Подробнее о готовящейся провокации с украинской стороны и что из себя представляет «грязная бомба» смотрите в материалах Владислава Кустова.