Лавров заявил, что МО РФ проведет дополнительные контакты по информации об украинской «грязной бомбе»

Глава МИД РФ добавил, что в Совете Безопасности ООН данный вопрос также будет обсуждаться в ближайшее время.

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Министерство обороны Российской Федерации проведет дополнительные контакты по информации об украинской «грязной бомбе». Об этом заявил в кулуарах Международного дискуссионного клуба «Валдай» глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Насчет нашей информации, тех сведений, которые мы получили и которые достаточно достоверны, о том, что на Украине могут планироваться провокации с использованием ядерной бомбы, подробная информация с указанием тех институтов, которые могут этим заниматься, была передана по линии министра обороны в контактах с его коллегами из США, Франции, Великобритании, Турции. Намечены еще контакты по линии наших военных ведомств», - сказал Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в Совете Безопасности ООН данный вопрос также будет обсуждаться в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию Запада по «грязной бомбе». Согласно его словам, недоверие Запада к информации РФ не означает, что угроза применения такой бомбы перестает существовать.