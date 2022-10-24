Суд в Киеве арестовал президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева

В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора.

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Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца президента предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева по обвинению в коллаборационизме. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор Сич" в виде содержания под стражей. В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут проводить досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора», - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.

Ранее суд в Киеве арестовал начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании «Мотор Сич» Олега Дзюбу на два месяца. Руководству «Мотор Сич» инкриминируют сотрудничество с «Ростехом».