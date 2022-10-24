Суд в Киеве арестовал главу департамента «Мотор Сич» Дзюбу

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Начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании «Мотор Сич» Олег Дзюба два ближайших месяца проведет под стражей. Суд в Киеве принял решение об аресте фигуранта уголовного дела о связях украинской компании и российской госкорпорации «Ростех».

«Шевченковский суд Киева отправил под арест на два месяца начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Сич" Олега Дзюбу», - цитирует РИА Новости украинские СМИ.

Вместе с Дзюбой по делу проходит также директор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. Оба руководителя компании были задержаны СБУ «по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору». По данным СМИ, СБУ вменяют Дзюбе и Богуслаеву создание «транснациональных каналов незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей» и «сговор» с представителями «Ростеха».

В российской госкорпорации заявили, что «Ростех» провел импортозамещение и не сотрудничает с «Мотор Сич» с 2014 года.

Ранее президент России Владимир Путин критически оценил работу «Ростеха» над проектами сетей пятого поколения и производства оборудования для широкого внедрения Интернета вещей.