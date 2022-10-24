Армия Армия Армия

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с британским коллегой

17:08 24.10.2022
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, переговоры Герасимова и Рэйдэйкина прошли при помощи телефонной связи. 
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с британским коллегой
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провел переговоры с британским коллегой, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэйдэйкином. Об этом сообщает Минобороны России. 

«В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы"», - говорится в сообщении. 

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, переговоры Герасимова и Рэйдэйкина прошли при помощи телефонной связи. 

Ранее в МО РФ заявили о контактах Украины с представителями Британии по технологиям ядерного оружия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:40 Спорт
Легкоатлетку из РФ Наталью Антюх лишили золота ОИ-2012 за нарушение антидопинговых правил
17:03 В стране и мире
Замминистра транспорта Суханов ушел в отставку
16:13 В стране и мире
В Британии назвали имя нового премьер-министра
14:12 Армия
Видео
МО РФ: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях ядерного заражения
13:49 В стране и мире
Видео
Лавров заявил о планах поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы»
Популярное
Видео
Удар по наблюдательному пункту ВСУ: кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.