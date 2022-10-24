Армия Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с британским коллегой Как уточнили в российском оборонном ведомстве, переговоры Герасимова и Рэйдэйкина прошли при помощи телефонной связи. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провел переговоры с британским коллегой, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэйдэйкином. Об этом сообщает Минобороны России. «В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы"», - говорится в сообщении. Как уточнили в российском оборонном ведомстве, переговоры Герасимова и Рэйдэйкина прошли при помощи телефонной связи. Ранее в МО РФ заявили о контактах Украины с представителями Британии по технологиям ядерного оружия. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика