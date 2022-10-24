Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с британским коллегой
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, переговоры Герасимова и Рэйдэйкина прошли при помощи телефонной связи.
© Фото: Минобороны России
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провел переговоры с британским коллегой, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Рэйдэйкином. Об этом сообщает Минобороны России.
«В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы"», - говорится в сообщении.
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, переговоры Герасимова и Рэйдэйкина прошли при помощи телефонной связи.
Ранее в МО РФ заявили о контактах Украины с представителями Британии по технологиям ядерного оружия.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов