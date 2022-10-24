Армия В МО РФ заявили о контактах Украины с представителями Британии по технологиям ядерного оружия Начальник войск РХБЗ отметил, что Украина имеет соответствующую производственную базу и научный потенциал. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Министерство обороны России обладает информацией о контактах Киева с представителями Великобритании по вопросу создания ядерного оружия. «Располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия», - сказал Кириллов в ходе брифинга. Вместе с тем начальник войск РХБЗ добавил, что для этого Украина располагает соответствующей производственной базой и научным потенциалом. Кроме того, Кириллов указал, что разработка Киевом «грязной бомбы» находится на завершающей стадии. © Минобороны России Немногим ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Украиной провокации с применением «грязной бомбы». Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика