В МО РФ заявили о контактах Украины с представителями Британии по технологиям ядерного оружия
Начальник войск РХБЗ отметил, что Украина имеет соответствующую производственную базу и научный потенциал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Министерство обороны России обладает информацией о контактах Киева с представителями Великобритании по вопросу создания ядерного оружия.
«Располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия», - сказал Кириллов в ходе брифинга.
Вместе с тем начальник войск РХБЗ добавил, что для этого Украина располагает соответствующей производственной базой и научным потенциалом. Кроме того, Кириллов указал, что разработка Киевом «грязной бомбы» находится на завершающей стадии.
Экспертное мнение и аналитика