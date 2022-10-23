Назван способ усилить возможности ОТРК «Искандер-М»

За счет ввода в состав «Искандера» новых, более современных ракет, удастся продлить срок его службы в составе ВС РФ и нарастить его потенциал.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» смогут состоять на службе в ВС РФ еще лет 30 за счет постоянной модернизации. В частности, на этих комплексах планируется использование новых ракет с более современными характеристиками. Об этом в эфире программы «Военная приемка» сообщил генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин.

«Та инфраструктура, которая создана под "Искандер", наверное, прослужит лет 30. В зависимости от ситуации, которая будет меняться. Но при этом, думаю, мы будем работать над наращиванием боевых возможностей. И прежде всего - за счет ввода в его состав новых, более совершенных ракет», - заявил Кашин.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. На комплексе используется высотная сверхманевренная квазибаллистическая ракета. «Искандер» также обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями для обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - 5-7 метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

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