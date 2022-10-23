ОПК ОПК ОПК

Назван способ усилить возможности ОТРК «Искандер-М»

Владимир Расходчиков
12:49 23.10.2022
За счет ввода в состав «Искандера» новых, более современных ракет, удастся продлить срок его службы в составе ВС РФ и нарастить его потенциал.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» смогут состоять на службе в ВС РФ еще лет 30 за счет постоянной модернизации. В частности, на этих комплексах планируется использование новых ракет с более современными характеристиками. Об этом в эфире программы «Военная приемка» сообщил генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин.

«Та инфраструктура, которая создана под "Искандер", наверное, прослужит лет 30. В зависимости от ситуации, которая будет меняться. Но при этом, думаю, мы будем работать над наращиванием боевых возможностей. И прежде всего - за счет ввода в его состав новых, более совершенных ракет», - заявил Кашин.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. На комплексе используется высотная сверхманевренная квазибаллистическая ракета. «Искандер» также обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями для обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - 5-7 метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

Смотрите выпуск программы «Военная приемка. “Искандер-М”. На равных с ядерной ракетой» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы увидите эксклюзивные кадры боевых запусков ракет, гонки на «Искандере» по замерзшей степи и поймете, почему НАТО пытался лишить Россию этого уникального оружия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:21 В стране и мире
ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где проживают сотрудники Росэнергоатома
13:13 В стране и мире
Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак претендует на пост премьера
11:32 В стране и мире
Хуснуллин рассказал, когда будет готов проект восстановления ж/д ветки Крымского моста
11:27 В стране и мире
Минобороны Белоруссии сообщило о прибытии российских военнослужащих
11:20 В стране и мире
СБУ показала кадры задержания главы компании «Мотор сич»
Популярное
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Пожилая немка оказалась преступным боссом, собиравшимся свергнуть правительство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.