Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак претендует на пост премьера

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Экс-глава британского Минфина Риши Сунак принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост глава партии консерваторов и премьера страны вместо Лиз Трасс. Об этом он написал в Twitter.

«Мы находимся в глубоком экономическом кризисе. Именно поэтому я выставляю свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и вашего будущего премьер-министра», - отметил Сунак.

Бывший глава министерства подчеркнул, что планирует занять эту должность , чтобы служить своей стране, решить экономические проблемы королевства, а также объединить Консервативную партию.

Ранее в СМИ сообщалось, что принять участие в избирательной кампании на следующей неделе могут лидер Палаты общин парламента Пенни Мордонт, а также бывший глава кабмина Борис Джонсон.

В минувший четверг, 20 октября, Лиз Трасс объявила об уходе с поста главы правительства и Консервативной партии. Она уточнила, что будет находиться на этом посту до тех пор, пока в стране не будет избран новый премьер.