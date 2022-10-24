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ФСБ РФ задержала в Крыму украинца по подозрению в финансировании нацбата

Игнат Далакян
15:09 24.10.2022
В отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК РФ, предусматривающее лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
ФСБ РФ задержала в Крыму украинца по подозрению в финансировании нацбата
© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости
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Сотрудники ФСБ России по Крыму задержали гражданина Украины, который подозревается в спонсировании незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон "Крым"». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности России.

«Задержан гражданин Украины, подозреваемый в финансировании незаконного вооруженного формирования», - передает РИА Новости сообщение ведомства.

ФСБ РФ сообщило, что в отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК РФ (финансирование незаконного вооруженного формирования).

Установлено, что он перевел деньги на нужды действующего на территории Украины незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон "Крым"», воюющего против Вооруженных сил Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Ранее Федеральная служба безопасности России обнародовала подробности теракта на Крымском мосту. Сотрудники ФСБ РФ отследили путь грузовика с 22 тоннами взрывчатки, который проехал через несколько стран и границ, и установили участников теракта.

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