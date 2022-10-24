NYT: Израиль предоставил Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

Украинский чиновник заявил американскому изданию, что Киев получил полезные разведданные от Израиля.

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По сведениям прессы, Израиль предоставил украинским вооруженным силам данные разведки, способные помочь в борьбе с беспилотниками. Согласно СМИ, ближневосточное государство поделилось информацией о дронах иранского производства, которые якобы используются Россией в ходе специальной военной операции.

О подобном сотрудничестве Киева с Тель-Авивом сообщило издание The New York Times со ссылкой на украинского чиновника. Заявление о получении разведданых было сделано неофициально.

Как пишет газета, уязвимостью иранских БпЛА, будто бы находящихся на вооружении ВС РФ, также оказалось характерное гудение двигателей. Все это якобы позволяет бойцам Киева сбивать свыше 70 процентов «закупленных в Иране» беспилотных летательных аппаратов.

Ранее украинская сторона призвала страны Запада обеспечить ее средствами противодействия беспилотникам и системами ПВО. Со стороны Киева поступало заявление, что Российская Федерация использует дроны-камикадзе, которые крайне сложно сбивать.