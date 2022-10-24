В стране и мире Путин проведет заседание Координационного совета 25 октября Алексей Курильченко С докладами выступят премьер-министр России - председатель Координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. © Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин 25 октября проведет заседание Координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей ВС РФ. Российский лидер будет принимать участие в мероприятии по видеосвязи. «Двадцать пятого октября Путин в режиме видеоконференцсвязи проведет заседание Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов», - сообщает пресс-служба Кремля. С докладами выступят премьер-министр России - председатель Координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. В его состав входят вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ России Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, вице-премьер Татьяна Голикова, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков. Экспертное мнение и аналитика