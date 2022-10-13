Меркель заявила о правильности решения закупать большие объемы газа у России
Экс-канцлер Германии мотивировала свое решение стоимостью российского газа.
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель мотивировала свое решение о закупках газа в России его стоимостью и надежностью поставок. Тема российского газа прозвучала в ее выступлении во время посещения Лиссабона.
«С точки зрения того времени было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира», — приводит слова немецкого политика RT.
Меркель в своей речи подчеркнула, что «даже в годы холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии».
Напомним, что бывший канцлер Германии - авторитетный политик, занимает обособленную позицию в ЕС по русскому вопросу. Так, ранее Меркель заявила, прочный мир в Европе возможен только при участии России.