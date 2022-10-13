Меркель заявила о правильности решения закупать большие объемы газа у России

© Фото: Sven Hoppe dpa Globallookpress

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель мотивировала свое решение о закупках газа в России его стоимостью и надежностью поставок. Тема российского газа прозвучала в ее выступлении во время посещения Лиссабона.

«С точки зрения того времени было очень рационально и очевидно получать трубопроводный газ, в том числе из России, который был дешевле, чем СПГ из других частей мира», — приводит слова немецкого политика RT.

Меркель в своей речи подчеркнула, что «даже в годы холодной войны Россия была надежным поставщиком энергии».

Напомним, что бывший канцлер Германии - авторитетный политик, занимает обособленную позицию в ЕС по русскому вопросу. Так, ранее Меркель заявила, прочный мир в Европе возможен только при участии России.