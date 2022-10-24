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В МО РФ рассказали, как Киев планирует замаскировать использование «грязной бомбы»

14:08 24.10.2022
Подрыв бомбы можно замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса. Соответственно, РФ можно будет обвинить в применении тактического ядерного оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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В Министерстве обороны России рассказали, как Киев сможет замаскировать применение «грязной бомбы» и использовать ее в целях антироссийской пропаганды. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что подрыв бомбы похож на нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, где в качестве заряда используется высокообогащенный уран.

«Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия», - сказал Кириллов.

Соответственно, можно будет скрыть роль Украины в произошедшем и выставить Россию как ядерного террориста, что и пытается сделать Киев.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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