Лавров заявил о планах поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы»

Глава МИД РФ отметил, что у России есть информация об украинских институтах, которые могут разрабатывать бомбу.

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Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Украиной провокации с применением «грязной бомбы». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить эту самую "грязную бомбу". У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться», - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейном Брахимом Тахой.

Глава МИД РФ также отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу договорился с некоторыми своими собеседниками из зарубежных министерств обороны о продолжении контактов на профессиональном уровне.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров выразил французскому коллеге обеспокоенность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой». С аналогичным заявлением Шойгу обратился к турецкому, британскому и американскому министрам обороны.