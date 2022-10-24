В «Росэнергоатоме» заявили, что от «грязной бомбы» пострадают десятки тысяч людей

Представитель компании рассказал, что десятки тысяч зараженных людей, попавших под действие «грязной бомбы», будут выключены из жизни на ближайшие 30-50 лет.

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В «Росэнергоатоме» заявили, что применение «грязной бомбы» приведет к «выключению» зараженных территорий из жизнедеятельности на 30-50 лет. Об этом сказал советник гендиректора компании Ренат Карчаа.

Он отметил, что последствия применения бомбы затронут десятки тысяч людей. К тому же, по его словам, это может стать началом третьей мировой войны.

«А потом у нелюдей, которые заказывают подобного рода варварские эксперименты, развяжутся руки и они влезут в этот конфликт по полной программе, масштабно и с применением таких сил и средств, что тогда уже риск ядерной войны, третьей мировой, возрастет многократно и превратится в реальную угрозу. Это очень реально», - приводит его слова РИА Новости.

В воскресенье, 23 октября, появилась информация о возможной подготовке провокации Киева с «грязной бомбой». Министр обороны РФ Сергей Шойгу переговорил с коллегой из Франции по телефону и обсудил ситуацию с ним.