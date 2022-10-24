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В МО РФ сообщили о вероятности сложной радиационной обстановки вокруг ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ

14:03 24.10.2022
С начала спецоперации на Украине станция подверглась 39 огневым ударам, напомнили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress
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Вокруг Запорожской атомной электростанции может сложиться сложная радиационная обстановка из-за обстрелов, которым она подвергается со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 24 октября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге для иностранных военных атташе.

«Хотелось бы напомнить о вероятности сложной радиационной обстановки, которая может сложиться вокруг Запорожской атомной электростанции, самой большой атомной станции в Европе», - сказал он.

Кириллов напомнил, что с начала спецоперации на Украине станция подверглась 39 огневым ударам, 10 из которых - с помощью беспилотников, 29 раз она обстреливалась с помощью артиллерии.

© Минобороны России

Начальник войск РХБЗ заявил, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу, что подтвердили как российские специалисты, так и западные. Кириллов также указал на многократные попытки украинских диверсантов захватить АЭС.

Он также заявил, что в МО РФ располагают сведениями о контактах офиса президента Украины Владимира Зеленского с представителями Британии по вопросу получения технологии создания ядерного оружия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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