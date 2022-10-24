Рогов заявил, что целью обстрела Украиной Энергодара мог быть автобус с сотрудниками ЗАЭС

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Целью обстрела украинскими войсками Энергодара мог быть автобус с сотрудниками Запорожской АЭС. Так заявил в эфире Первого канала председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Целью была не только и не столько гостиница. Именно в момент прилета снарядов буквально рядом с гостиницей проезжал и разминулся всего в минуту автобус, который вез высококлассных профессиональных специалистов, работающих на Запорожской атомной электростанции. Этот автобус ходит по конкретному маршруту и по конкретному расписанию», - рассказал он.

Вчера, в воскресенье, 23 октября, стало известно, что ВСУ снова атаковали Энергодар. И хотя пострадавших и погибших нет, был поврежден гражданский объект.