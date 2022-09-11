В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американские врачи назвали симптомы, говорящие о преждевременном старении

Максим Крюков
09:50 11.09.2022
Среди признаков специалисты выделяют бессонницу, потерю мышечной массы и различного рода воспаления.
Американские врачи назвали симптомы, говорящие о преждевременном старении
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В последнее время все больше людей сталкиваются с преждевременным старением. Портал Eat This, Not That! собрал мнения врачей, которые рассказали о признаках, указывающих на нежеланный многими процесс.

«Заботясь о своем теле и разуме, мы можем наслаждаться высоким качеством жизни в любом возрасте. Даже если мы не можем остановить процесс старения, мы можем замедлить его», - заявил доктор Том Митчелл.

Он добавил, что в случае выявления признаков преждевременного старения необходимо как можно скорее обратиться к специалистам.

Диетолог Лиза Ричардс отметила, что плохой сон, хронические боли и различного рода воспаления, к которым большинство привыкает, являются одним из характерных признаков опережающего время старения.

«Если вы обнаружите воспаление, задержку жидкости, плохой сон и хронические боли, вы, скорее всего, стареете быстрее, чем следовало бы. Без медицинского диагноза эти симптомы вызваны, скорее всего, продуктами, которые вы едите. Сокращение в рационе насыщенных жиров, рафинированных углеводов, избыточного сахара может уменьшить побочные эффекты питания», - рассказала она.

По ее мнению, необходимо выбирать богатые антиоксидантами, цельными злаками и полезными жирами продукты, что способствует оздоровлению на клеточном уровне, улучшению работы кишечника, а также стабилизации иммунитета и общего самочувствия.

Кроме того, потеря мышечной массы - еще один тревожный симптом преждевременного старения организма. По словам доктора Митчелла, есть несколько причин этому, в том числе снижение выработки таких гормонов, как тестостерон и гормон роста, а также уменьшение количества мышечных клеток. Этот процесс может быть также ускорен плохим рационом питания, малым количеством физических упражнений и применением некоторых лекарственных препаратов.

Также врачи считают, что изменение внешнего вида кожи (на которое оказывают влияние курение и долгое пребывание на солнце), обильное выпадение волос, а также бессонница являются характерными симптомами старения.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что крабовые палочки ускоряют старение организма и повышают вероятность развития различных болезней. По его словам, крабовые палочки, так же как колбасы и сосиски, относятся к группе глубоко переработанных продуктов, которые содержат большое количество химических добавок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:41 В стране и мире
Видео
В Папуа-Новой Гвинее мощное землетрясение привело к разлому дорог
10:21 Вопросы истории
Видео
Конструктор объяснил, почему в СССР отказались от гигантской термоядерной торпеды для «Ленинского комсомола»
08:13 В стране и мире
АТОР: Турция, Греция и Египет ждут на зимовку пенсионеров из Европы
05:42 Армия
Видео
Экипажи Т-90 захватили два украинских танка и американский БТР M-113 в бою на южном направлении
06:45 Армия
Видео
Российский десантник рассказал о безуспешной тактике ведения боя ВСУ
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.