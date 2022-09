Американские врачи назвали симптомы, говорящие о преждевременном старении

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

В последнее время все больше людей сталкиваются с преждевременным старением. Портал Eat This, Not That! собрал мнения врачей, которые рассказали о признаках, указывающих на нежеланный многими процесс.

«Заботясь о своем теле и разуме, мы можем наслаждаться высоким качеством жизни в любом возрасте. Даже если мы не можем остановить процесс старения, мы можем замедлить его», - заявил доктор Том Митчелл.

Он добавил, что в случае выявления признаков преждевременного старения необходимо как можно скорее обратиться к специалистам.

Диетолог Лиза Ричардс отметила, что плохой сон, хронические боли и различного рода воспаления, к которым большинство привыкает, являются одним из характерных признаков опережающего время старения.

«Если вы обнаружите воспаление, задержку жидкости, плохой сон и хронические боли, вы, скорее всего, стареете быстрее, чем следовало бы. Без медицинского диагноза эти симптомы вызваны, скорее всего, продуктами, которые вы едите. Сокращение в рационе насыщенных жиров, рафинированных углеводов, избыточного сахара может уменьшить побочные эффекты питания», - рассказала она.

По ее мнению, необходимо выбирать богатые антиоксидантами, цельными злаками и полезными жирами продукты, что способствует оздоровлению на клеточном уровне, улучшению работы кишечника, а также стабилизации иммунитета и общего самочувствия.

Кроме того, потеря мышечной массы - еще один тревожный симптом преждевременного старения организма. По словам доктора Митчелла, есть несколько причин этому, в том числе снижение выработки таких гормонов, как тестостерон и гормон роста, а также уменьшение количества мышечных клеток. Этот процесс может быть также ускорен плохим рационом питания, малым количеством физических упражнений и применением некоторых лекарственных препаратов.

Также врачи считают, что изменение внешнего вида кожи (на которое оказывают влияние курение и долгое пребывание на солнце), обильное выпадение волос, а также бессонница являются характерными симптомами старения.

Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил, что крабовые палочки ускоряют старение организма и повышают вероятность развития различных болезней. По его словам, крабовые палочки, так же как колбасы и сосиски, относятся к группе глубоко переработанных продуктов, которые содержат большое количество химических добавок.