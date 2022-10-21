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«Вернуться к товарищам»: получивший звание Героя России танкист Набиев рассказал о планах

18:19 21.10.2022
Высшие государственные награды страны были вручены трем российским офицерам, которые проявили героизм при выполнении задач специальной военной операции на Украине.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Майор Энвер Набиев руководил головным дозором на марше, нанес удар по засаде противника. В завязавшемся бою было ликвидировано три БМП и до 50 военнослужащих ВСУ.

В другом бою подразделение Набиева попало в огневую засаду. В течение пяти суток до прибытия основных сил офицер успешно руководил обороной и отбивал атаки диверсионных групп. Еще через шесть дней в составе бронегруппы из шести танков и трех БМП выдвинулся в назначенный район и организовал огневую засаду. В результате было ликвидировано шесть диверсионных групп противника.

После передислокации в другой район Набиев получил сигнал о том, что разведгруппа наших войск попала в засаду и окружена. Возглавив танковый взвод, офицер выдвинулся в район ведения боевых действий. Вступив в бой, взвод уничтожил четыре укрепленные огневые точки, два танка и три БМП, что заставило противника отступить для перегруппировки. Воспользовавшись моментом, танкисты эвакуировали личный состав разведывательной группы, раненых и погибших товарищей из окруженного дома.

Набиев, лично управляя танком и прикрывая отход основных сил, получил два попадания из ручного противотанкового гранатомета по танку. В результате отказала система управления танковой пушкой, после чего офицер начал вести огонь из пулемета и получил осколочное ранение в спину.

Спустя месяц руководя танковым взводом Набиев организовал засаду в районе одного из населенных пунктов. В результате боя были уничтожены два БТР, две самоходных артиллерийских установки, шесть автомобилей с минометами и до 40 бойцов противника.

В другом районе разведгруппа выявила скопления живой силы противника и техники, после чего офицер организовал их уничтожение. Украинские войска потеряли более 50 человек личного состава, четыре бронированных автомобиля «Хаммер», два пикапа, переоборудованных для организации кочующей минометной батареи, БТР с отделением десанта и зенитную ракетную самоходную установку типа «Оса».

Всего в результате ведения боевых действий подразделением майора уничтожено пять украинских танков, четыре БТР, восемь БМП, три самоходных артиллерийских установки, восемь бронированных автомобилей для перевозки личного состава, десять автомобилей с минометами и до человек личного состава.

«Я испытываю гордость, это награда для всех моих боевых товарищей. Даже для тех, которых сейчас рядом нет. Планы, конечно же вернуться  к своим товарищам, получить боевую задачу и выполнять», - поделился Набиев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной вручил медали «Золотая Звезда» офицерам, проявившим героизм в ходе специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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