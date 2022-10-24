Газ в Европе подешевел до 1 000 долларов за тысячу кубометров

Это связано с аномально теплой погодой и увеличением электроэнергии, вырабатываемой ветрогенерацией.

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В Европе в ходе торгов цена газа впервые с 14 июня опустилась ниже $1 000 за тысячу кубических метров. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Цена за фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в ноябре составила $1 031 за тысячу кубометров, или €101,145 за МВт/ч, как указывает ТАСС.

В целом цена на газ снизилась почти на 11%. Одной из причин такой перемены послужила теплая погода. Также повлияло увеличение количества электроэнергии, добываемой с помощью ветрогенерации.

Сейчас в странах Евросоюза наблюдается энергетический кризис. ЕС привык к российским энергоресурсам, поэтому ограничение поставок газа и нефти в Европе ощущается очень остро. Счета за свет и газ растут, жители стран-членов ЕС выходят на улицы с протестами.