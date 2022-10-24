В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Газ в Европе подешевел до 1 000 долларов за тысячу кубометров

Анастасия Бобылева
13:04 24.10.2022
Это связано с аномально теплой погодой и увеличением электроэнергии, вырабатываемой ветрогенерацией.
Газ в Европе подешевел до 1 000 долларов за тысячу кубометров
© Фото: IMAGO, Christopher Neundorf, Globallookpress
Читайте нас на:

В Европе в ходе торгов цена газа впервые с 14 июня опустилась ниже $1 000 за тысячу кубических метров. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Цена за фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в ноябре составила $1 031 за тысячу кубометров, или €101,145 за МВт/ч, как указывает ТАСС.

В целом цена на газ снизилась почти на 11%. Одной из причин такой перемены послужила теплая погода. Также повлияло увеличение количества электроэнергии, добываемой с помощью ветрогенерации.

Сейчас в странах Евросоюза наблюдается энергетический кризис. ЕС привык к российским энергоресурсам, поэтому ограничение поставок газа и нефти в Европе ощущается очень остро. Счета за свет и газ растут, жители стран-членов ЕС выходят на улицы с протестами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:22 В стране и мире
Нарышкин: приговор США за бомбардировку Японии избавил бы мир от «ядерной болезни»
09:49 В стране и мире
Видео
В Пятигорске предотвратили готовящийся сторонниками ИГИЛ* теракт в отделе полиции
08:21 В стране и мире
Видео
«Все загудело, задрожало, и резкий хлопок»: очевидица о крушении Су-30СМ в Иркутске
06:18 В стране и мире
Товарооборот РФ и Китая вырос на 32,5% с начала года
02:00 В стране и мире
МО РФ: Киев рассчитывает задействовать иностранных наемников в провокации в Волчанске
Популярное
Видео
Удар по наблюдательному пункту ВСУ: кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.