Украина потеряла 487 самолетов и вертолетов за все время спецоперации

Как сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, 325 единиц техники из этого числа составляют самолеты, а 162 - вертолеты.

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В Минобороны России озвучили актуальные цифры потерь украинской военной техники. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Среди списка уничтоженного - 325 самолетов и 162 вертолета, вместе - 487 машин.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 325 самолетов, 162 вертолета, 2 326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6 020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 521 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 6 741 единица специальной военной автомобильной техники», - заявил Конашенков.

Игорь Конашенков также рассказал о нанесенных за сутки ударах оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Были поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка (Харьковская область), Давыдов Брод, Андреевка (Херсонская область), Оленовка (Николаевская область), а также 72 артиллерийских подразделения и войска в 174 районах.

Кроме этого, был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел и суточные итоги работы российских средств ПВО. Ими были сбиты три украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Ягодное (Харьковская область), Шевченко и Малый Керменчик (ДНР).

Еще в воздухе удалось уничтожить 21 вражеский снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах Лисичанска в ЛНР и Новой Каховки в Херсонской области.

Также Конашенков констатировал отражение атак украинских боевиков на четырех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов