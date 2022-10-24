В МО РФ констатировали отражение атак украинских боевиков на четырех направлениях

На Краснолиманском направлении ВСУ пытались вклиниться в оборону российских войск, но были отброшены.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Вооруженные силы РФ отбили атаки противника на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Николаево-Криворожском направлениях, заявил на брифинге 24 октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник силами до трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены», - сказал он.

Как утверждает представитель российского военного ведомства, противник был отброшен на исходные позиции. Конашенков перечислил потери украинской стороны в живой силе и военной технике. На Купянском направлении за сутки уничтожены более 25 человек личного состава, танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа.

На Краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины пытались вклиниться в оборону российских войск, но были отброшены. Противник потерял более 20 своих бойцов и две БМП. Также российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожив 25 украинских военнослужащих.

Безуспешными оказались попытки атаковать российские войска и на Николаево-Криворожском направлении, где безвозвратные потери ВСУ превысили 80 человек.

В новой сводке о проведении специальной военной операции на Украине говорится и о работе российских сил ПВО. Так, за сутки сбиты три украинских беспилотника, уничтожен в воздухе 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха».

Между тем за все время спецоперации Украина потеряла 487 самолетов и вертолетов.