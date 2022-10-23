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Поврежден гражданский объект: ВСУ снова обстреляли Энергодар

Виктория Ивашечкина
09:29 23.10.2022
О пострадавших в результате обстрела не сообщается.
Поврежден гражданский объект: ВСУ снова обстреляли Энергодар
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
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ВСУ обстреляли Энергодару в Запорожской области, в результате чего был поврежден гражданский объект. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга. По его словам, погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

«Воскресное утро началось с обстрела Энергодара. Пострадал гражданский объект. Украинские нацисты в очередной раз показали свое истинное лицо, обстреляв гражданский объект», - написал Волга в своем Telegram-канале

Он также призвал жителей Энергодара не присылать фото и видеоролики в подозрительные Telegram-каналы и чаты. Волга напомнил, что безопасность зависит от бдительности всех граждан.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО «Град». Кроме этого, украинские военные выпустили по Минеральному (ДНР) 10 ракет. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

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