В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Новой Каховки сообщили, что критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС нет

Елизавета Потейчук
12:36 24.10.2022
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке, три из них упали в районе Каховской ГЭС.
Власти Новой Каховки сообщили, что критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС нет
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Украинские вооруженные силы выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке, при этом три из них угодили в район Каховской ГЭС. При этом уточняется, что критических разрушений нет, станция продолжает работать.

«Сейчас мы смотрим, что происходит, какие последствия. Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, все нормально, критических разрушений нет», - приводит РИА Новости слова главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева.

Ранее командующий Объединенной группой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о сложной ситуации на Херсонском направлении. В частности, по его словам, снарядами украинских военных повреждена дамба Каховской ГЭС.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:22 В стране и мире
Нарышкин: приговор США за бомбардировку Японии избавил бы мир от «ядерной болезни»
09:49 В стране и мире
Видео
В Пятигорске предотвратили готовящийся сторонниками ИГИЛ* теракт в отделе полиции
08:21 В стране и мире
Видео
«Все загудело, задрожало, и резкий хлопок»: очевидица о крушении Су-30СМ в Иркутске
06:18 В стране и мире
Товарооборот РФ и Китая вырос на 32,5% с начала года
02:00 В стране и мире
МО РФ: Киев рассчитывает задействовать иностранных наемников в провокации в Волчанске
Популярное
Видео
Удар по наблюдательному пункту ВСУ: кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.