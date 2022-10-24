Власти Новой Каховки сообщили, что критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС нет

ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке, три из них упали в районе Каховской ГЭС.

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Украинские вооруженные силы выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке, при этом три из них угодили в район Каховской ГЭС. При этом уточняется, что критических разрушений нет, станция продолжает работать.

«Сейчас мы смотрим, что происходит, какие последствия. Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, все нормально, критических разрушений нет», - приводит РИА Новости слова главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева.

Ранее командующий Объединенной группой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о сложной ситуации на Херсонском направлении. В частности, по его словам, снарядами украинских военных повреждена дамба Каховской ГЭС.