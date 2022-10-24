Арестованы подозреваемые в подготовке теракта в здании ОВД в Пятигорске

Подозреваемые будут содержаться под стражей в течение двух месяцев.

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Пятигорский городской суд арестовал двух человек, которые подозреваются в подготовке теракта в пятигорском отделе полиции. Они будут содержаться под стражей два месяца.

«В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Ставропольского краевого суда.

Напомним, сотрудники ФСБ РФ в Пятигорске предотвратили готовящийся сторонниками ИГИЛ* теракт в отделе полиции. В соответствии с показаниями задержанного в процессе предотвращения мужчины, в начале сентября он прибыл в город, чтобы выполнить порученное ему задание, в частности, купить компоненты для создания взрывного устройства.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.