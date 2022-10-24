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Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием актрисы Большовой

Елизавета Потейчук
11:40 24.10.2022
В настоящее время обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему, устанавливаются.
Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с участием актрисы Большовой
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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В Калужской области возбуждено уголовное дело после смертельной аварии с участием актрисы театра и кино Анны Большовой. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему», - говорится в сообщении регионального МВД.

Напомним, директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что актриса Анна Большова ранее рассказала ему, что сбитая при ДТП под Калугой женщина сама бросилась под ее машину. Местные жители, в свою очередь, предположили, что женщина могла быть уже мертва до наезда на нее. По деревне под Калугой, где жила погибшая, ходят слухи, что якобы ее перед случившимся до смерти забил сожитель.

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