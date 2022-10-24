В стране и мире СК раскрыл возможные причины падения самолета Су-30 Анастасия Бобылева Скорее всего, причиной происшествия стали отказ авиационной техники или ошибка пилотирования. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Следственный комитет РФ установил наиболее вероятные причины крушения самолета Су-30 в Иркутске. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале. «Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», - указано в сообщении. Инцидент произошел в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Самолет упал на жилой дом во время приемо-сдаточного полета. Следственный комитет сообщает, что собственники разрушенного здания не пострадали, однако два летчика-испытателя погибли. Экспертное мнение и аналитика