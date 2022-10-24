СК раскрыл возможные причины падения самолета Су-30
Скорее всего, причиной происшествия стали отказ авиационной техники или ошибка пилотирования.
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Следственный комитет РФ установил наиболее вероятные причины крушения самолета Су-30 в Иркутске. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.
«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», - указано в сообщении.
Инцидент произошел в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Самолет упал на жилой дом во время приемо-сдаточного полета. Следственный комитет сообщает, что собственники разрушенного здания не пострадали, однако два летчика-испытателя погибли.