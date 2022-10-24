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Командир спецназа рассказал, как российский беспилотник сбросил гранату на наблюдательный пункт ВСУ

11:00 24.10.2022
Сейчас группа будет выдвигаться на досмотр результата. Цель - определить важность пораженного объекта и вскрыть следы противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Разведка Западного военного округа получила данные о наращивании сил на одном из направлений в зоне спецоперации на Украине. Командир группы разведки Андрей рассказал об обнаружении места, где противник мог скрытно перемещать бронетехнику через линию соприкосновения.

«Задача была найти место, где они пересекают условную линию. Мы выдвинулись с помощью беспилотного летательного аппарата. Досмотрели место, нашли участок, где возможно их перемещение через линию соприкосновения, обнаружили, передали координаты. Получили задачу ее уничтожить», - сказал он.

Кроме того, группа разведка обнаружила наблюдательный пост, с которого, предположительно, противник следил за позициями ВС РФ и корректировал огонь артиллерии, определял местоположение российских войск.

«Задачу выполнили, с помощью беспилотного летательного аппарата произвели сброс гранаты, сейчас группа будет выдвигаться на досмотр результата. Цель - определить важность пораженного объекта, вскрыть следы противника и определить их принадлежность», - добавил Андрей.

Напомним, сегодня, 24 октября, в России отмечается День подразделений специального назначения (День спецназа).

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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